По просьбе городских активистов в Сыктывкаре перестанут красить бордюры Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре с 2022 года перестанут красить бордюры. К такому решению пришли местные власти после обращения активистов. Общественники уверены, что покраска бетонных сооружений бессмысленное занятие, требующее много времени.

- В короткие сроки после покраски из-за климатических условий белила частично сходят с бордюра, и оставшуюся часть года без побелки бордюр находится в обшарпанном полуокрашенном виде, - цитирует слова активистов издание «Комиинформ».

Предполагается, что сэкономленные средства пойдут на установку урн и скамеек в скверах и парках.

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