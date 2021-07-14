В Коми пострадавшему работнику выплатили компенсацию

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Княжпогостском районе судебные приставы помогли травмированному работнику получить компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, житель Емвы отбывал уголовное наказание в виде принудительных работ. Осужденный трудился подсобным рабочим на лесоперерабатывающем предприятии. Выполняя свои обязанности, мужчина травмировал кисть. В ходе расследования вскрылись многочисленные нарушения трудового законодательства. Мужчина работал 48 часов в неделю вместо 40. Он не проходил инструктаж, а также не получил спецодежду и средства индивидуальной защиты.

Суд взыскал с предприятия 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Должник не заплатил пострадавшему в срок, поэтому судебный пристав наложила запрет на регистрационные действия с двумя автомобилями Ford Transit и обратила взыскание на счета в банках, откуда была списана вся сумма. Взыскание исполнительского сбора в размере 28 тыс. рублей выделено в отдельное исполнительное производство.

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