В Коми из-за сильной жары пострадал урожай многолетних трав

Аграрии Коми опасаются за урожай многолетних трав из-за жаркой погоды Фото: архив "КП"

Аграрии Коми бьют тревогу из-за последствий, которые ожидаются из-за аномально жаркой погоды в республике. По их словам, из-за зноя пострадал урожай многолетних трав. Также плохую службу сыграло и то, что снег в этом году сошел слишком рано, как следствие, почва недополучила достаточно влаги.

- Очень сухо. Мы можем собрать в два раза меньше кормов, чем запланировали. А это повлечет за собой снижение показателей продуктивности коров, объёмов производства сельхоз продукции, а это значит, что ухудшится финансовое положения хозяйств, - отмечают аграрии.

На данный момент работники сельского хозяйства сосредоточены на том, чтобы собрать тот урожай, который есть. Однако больших надежд они не питают: им предстоит непростая зимовка, говорят они.

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