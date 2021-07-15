В Коми 59% жителей республики тратят на еду 10 тысяч рублей

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В Коми почти 60% жителей республики, работающих удаленно, тратят на еду около 10 тысяч рублей. Такие данные приводит hh.ru в своем исследовании. Еще 12% респондентов тратят 20 тысяч рублей, а 7% и вовсе закупаются на 30 тысяч рублей.

Вместе с тем, 45% работников на «удаленке» стали тратить на еду меньше в сравнении с тем периодом, когда они работали из офиса. А вот у 18% опрошенных, наоборот, выросли расходы.

Почти половина респондентов заявила, что качество их питания дома улучшилось. В их рационе стали преобладать сбалансированные и мясные блюда.

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