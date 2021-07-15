Жительница Коми пыталась продать квартиру и лишилась 30 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ухте местная жительница 1959 года рождения пыталась продать квартиру и лишилась 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пенсионерка разместила в сети объявление о продаже квартиры. Женщине позвонил покупатель и предложил произвести безналичную оплату. Собеседник попросил ухтинку сообщить номер банковской карты и код безопасности. Злоумышленник пообещал внести залог за квартиру, так как находится сейчас в другом городе и предоплату может произвести только онлайн. Однако вместо этого с карты женщины были списаны деньги. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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