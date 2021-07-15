В Коми 5822 семьи получили выплату при рождении первенца

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В Коми за шесть месяцев ежемесячную выплату при рождении первенца получили 5822 семьи. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Эта выплата назначается семьям, где родился первый ребенок, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума, составляющего в среднем 15 568 рублей. Его двукратный размер равен 31 тысяче 136 рублям.

То есть, если в семье – мама, папа и ребенок, и при этом доход этой семьи меньше 93 тысяч 408 рублей, то у такой семьи есть право на получение выплаты, пояснили в министерстве.

Если же семья состоит только из мамы и первенца, а доход не превышает 62 272 рублей, то выплата также положена. Сумма выплаты составит 14 492 рубля ежемесячно. В общей сложности на эти цели потратят 430,8 миллиона рублей.

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