На потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре девочек могут возбудить уголовное дело

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Накануне в Сыктывкаре две 16-летние девушки потушили Вечный огонь. По их словам, они хотели посмотреть, как алкоголь будет взаимодействовать с горящим газом.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и вызвал шквал критики и негодования среди горожан. Поведение девочек так разгневало население, что кто-то был намерен даже найти подростков и проучить их с применением физической силой.

Происшествием сразу же заинтересовались местные правоохранительные органы, а также инцидент привлек внимание федерального Следкома. Так, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и возбудить уголовное дело, если на это есть причины.

- Провести комплекс проверочных мероприятий и при наличии оснований по результатам доследственной проверки незамедлительно возбудить уголовное дело, - говорится в поручении.

Добавим, что одна из девочек имеет за плечами богатый опыт общения с полицией: она состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. К тому же, выяснилось, что в тот день девочки были уже пьяны с самого утра.

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