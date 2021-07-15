СК Коми возбудил уголовное дело на подростков, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре

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На 16-летних подростков из Сыктывкара, потушивших Вечный огонь в парке столицы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Две девочки, будучи в нетрезвом состоянии, залили спиртное в мемориальное сооружение и повредили систему подачи газа, из-за чего памятный огонь потух. После совершенного подростки поспешили скрыться, однако их личности были быстро установлены: они попали в объективы камер видеонаблюдения.

Теперь девочкам вменяют статью 243.4 УК РФ. Так, подросткам грозит штраф от 2 до 5 млн или обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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