В Коми с начала купального сезона в реках утонули пять детей

Фото: pexels.com

В Коми пять детей утонули с начала купального сезона. Такие цифры озвучил начальник СПАС-Коми Олег Семушин. По его словам, по состоянию на 15 июля, они подняли на поверхность 18 тел, пять из них - несовершеннолетние.

Основной причиной гибели людей является купание на несанкционированных пляжах. Спасатели просят отдыхать лишь в проверенных местах, где дежурят работники МЧС или СПАС-Коми.

Также Семушин попросил родителей не оставлять детей без присмотра и не подвергать их жизни опасности, сообщает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре обнаружили труп утонувшего 15-летнего подростка (подробности)