В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и ливня

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В Коми резко ухудшится погода. По прогнозам местных синоптиков, на республик обрушится сильный ливень, а сопровождать его будет шквалистый ветер. Порывы воздуха будут достигать 20 м/с.

Хуже всего с погодой будет обстоять в южных районах Коми. Там с 15 июля прогнозируются грозы, ливни и град, сообщает МЧС по республике со ссылкой на региональный метеоцентр.

Особенно опасно будет в 13 районах республики. Жителей Удорского, Княжпогостского, Троицко-Печорского, Сосногорского, Усть-Вымского, Сыктывдинского, Усть-Куломского, Сысольского, Прилузского, Койгородского и Коткеросского районов, а также жителей городов Ухта и Сыктывкар просят быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.

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