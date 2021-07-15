В Коми на 12% увеличилось количество построенного жилья

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Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в Коми на 11,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Комистат.

В регионе ввели в эксплуатацию 814 квартир и индивидуальных жилых домов. Общая площадь этих жилых помещений составит 65,6 тысячи квадратных метров. Население построило 521 жилой дом. Общая площадь такой недвижимости составила 51,1 тысячи квадратных метров. Уточняется, что это на 33,6% больше, чем в январе-июне прошлого года.

В сельской местности ввели 31,3 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Большую часть – 29,4 тысячи квадратных метров – построило население.

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