Коми заняла четвертое место в рейтинге самых зараженных коронавирусом регионов России

Коми занимает четвертое рейтинговое место в России по заболевшим коронавирусом Фото: Архив "КП"

Коми расположилась на четвертом месте по количеству зараженных коронавирусом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по РК Людмила Глушкова.

По ее словам, показатели Коми таковы, что за сутки на 100 тысяч населения приходится 35,2 инфицированных. В России же – 16,23. По уровню смертности Коми расположилась на 12-ой строчке рейтинга.

Глушкова заявила, что распространение COVID-19 можно победить лишь ограничениями массовых мероприятий и ускоренными темпами вакцинации. Она заявила, что локдаун, который был весной 2020 года, был бы идеальным выходом, однако он сильно ударит по экономике.

Сейчас же, говорит Глушкова, соблюдение гражданами антиковидных правил оставляет желать лучшего: население отказывается даже носить защитные маски.

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