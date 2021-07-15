В детском лагере Коми обнаружен коронавирус, возникла угроза вспышки

Фото: pexels.com

В одном из республиканских детских лагерей обнаружен очаг коронавируса. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Коми Людмила Глушкова. По ее словам, в учреждении возникла угроза вспышки эпидемии.

Глушкова рассказала, что дети прибыли в лагерь с отрицательными ПЦР-тестами, однако это не дало гарантий, что инфекция не проникнет на территорию образовательного учреждения. Она отметила, что лишь 30% работников лагеря были привиты.

Однако несмотря на сложившуюся неприятную ситуацию, вспышку удалось быстро погасить и дети остались отдыхать до конца смены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми занимает четвертое рейтинговое место в России по заболевшим коронавирусом (подробности)