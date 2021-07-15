В Сыктывкаре водителю, попавшему в яму, заплатили больше 80 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сыктывкаре попавшему в яму водителю возместили материальный ущерб в размере 81 794 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Житель Выльгорта приехал в Сыктывкар, чтобы отремонтировать задние двери своего авто. Когда он подъезжал к мастерской, возле магазина колесо машины провалилось в яму, припорошенную снегом. В результате автомобиль повредился, и водителю пришлось потратить деньги на ремонт. Сумма ущерба составила 81 794 рубля. Согласно решению суда, эти деньги должно было заплатить юридическое лицо, которое не оградило котлован.

Однако должник заплатил только 22 600 рублей. Тогда водитель обратился в ФССП. Судебный пристав установила должнику пятидневный срок для добровольного исполнения требований, в который долг был погашен полностью. Таким образом юридическое лицо избежало принудительных мер и взыскания исполнительского сбора.

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