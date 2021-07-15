В Сыктывкаре 35-летний мужчина, убивший трех женщин, получил 24 года тюрьмы

Фото: пресс-служба СК по Коми

В Сыктывкаре вынесли приговор 35-летнему уроженцу Корткеросского района Максиму Панюкову. Мужчина напал на четырех женщин с ножом прямо на улицах города, одной из жертв удалось выжить.

«Взяли» душегуба за убийство сыктывкарки, совершенное 11 лет назад. Тогда мужчина напал на незнакомку и вонзил ей нож в спину. Несчастная скончалась от тяжелых травм, а ее окровавленный труп остался лежать на улице.

Во время следствия выяснилось, что за плечами Панюкова не одно жестокое преступление. Так, следствием и судом установлено, что в ноябре 2009 года мужчина напал на горожанку возле дома по улице Морозова. Он нанес ей пять ударов ножом в район сердца. Добычей преступника стали мобильный телефон потерпевшей и 10,5 тысяч рублей. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от массивной кровопотери до приезда медиков.

Аналогичный случай повторился в мае 2014 года во дворе дома по улице Пушкина. Жестокий убийца напал на 48-летнюю местную жительницу. В этот раз его орудием был канцелярский нож. Панюков зверски зарезал женщину и украл ее сумку и телефон. Через сутки от острой кровопотери в результате полученной резаной раны шеи с повреждением вены потерпевшая скончалась в реанимационном отделении больницы. В сентябре 2016 года на тротуаре между домами по улице Оплеснина злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на женщину. Нанеся не менее шести ударов ножом по голове и телу, фигурант похитил у потерпевшей рюкзак с находившимся в нем имуществом, причинив владелице материальный ущерб на общую сумму более 40 тысяч рублей. К счастью, потерпевшая осталась жива.

За все эти убийства суд назначил мужчине 24 года «строгача».

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