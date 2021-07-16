В Сыктывкаре из-за ремонтных работ пассажирские автобусы изменят маршруты

Несколько автобусов в Сыктывкаре временно изменят маршруты
Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре изменится движение пассажирских автобусов. Об этом сообщили в городской администрации. Речь идет о маршрутах №1, №3, №12 и №126.
Уточняется, что изменения будут носить временный характер и они связаны с ремонтными работами на Советской улице.
Ограничения движения продлятся с 8 утра и до 8 вечера 16 июля. Полную схему движения транспорта можно найти здесь.
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