В Сыктывкаре умер зараженный коронавирусом супруг депутата Госсовета Коми

Фото: из личного архива Татьяны Саладиной
В Сыктывкаре скончался Алексей Саладин - муж депутата Госсовета Татьяны Саладиной. Об этом говорится на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия». Причины и обстоятельства трагедии не раскрываются.
- Выражаем искренние соболезнования председателю Совета отделения Саладиной Татьяне Алексеевне из-за безвременной смерти супруга Саладина Алексея Георгиевича, - написали ее коллеги.
Ранее стало известно, что супруги заразились коронавирусом после поездки в Крым. Они проходили лечение в инфекционной больнице республики.
Редакция «КП-Коми» приносит соболезнования семье Алексея Саладина.
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