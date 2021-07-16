В Сыктывкаре умер зараженный коронавирусом супруг депутата Госсовета Коми

Фото: из личного архива Татьяны Саладиной

В Сыктывкаре скончался Алексей Саладин - муж депутата Госсовета Татьяны Саладиной. Об этом говорится на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия». Причины и обстоятельства трагедии не раскрываются.

- Выражаем искренние соболезнования председателю Совета отделения Саладиной Татьяне Алексеевне из-за безвременной смерти супруга Саладина Алексея Георгиевича, - написали ее коллеги.

Ранее стало известно, что супруги заразились коронавирусом после поездки в Крым. Они проходили лечение в инфекционной больнице республики.

Редакция «КП-Коми» приносит соболезнования семье Алексея Саладина.

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