В Коми мотоциклист упал на дорогу и попал в больницу

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В четверг, 15 июля, в Печоре водитель мотоцикла Yamaha упал на дорогу и попал в больницу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 15:05. Мужчина 1974 года рождения ехал по дороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Марк. На 579-м километре водитель не справился с управлением и упал на дорогу. В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, тупую травму живота и множественные переломы ребер. Кроме того, под вопросом ушиб головного мозга и перелом грудины. Мотоциклист попал в больницу.

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