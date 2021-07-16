Почти 500 детей в Коми стали жертвами укусов клещей

Клещи покусали полтысячи детей в Коми
Фото: архив "КП"
В Коми за нынешний сезон 458 детей стали жертвами укусов клещей. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. Всего же от нападения членистоногих пострадало 2 848 человек.
За минувшую неделю клещи покусали 40 человек, пятеро из них - дети. Отмечается, что ни один клещ, принесенный на проверку, не был заражен опасными инфекциями.
Добавим, что активность клещей постепенно снижается. Так, неделей ранее по поводу укусов обращалось 57 жителей республики.
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