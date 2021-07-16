Прокуратура оспорила досрочное освобождение Торлопова

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Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение от наказания бывшего главы Коми Владимира Торлопова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Решение об УДО принял Ухтинский городской суд. Прокурор направила апелляционное представление на постановление в Верховный суд Коми. По мнению надзорного ведомства, для досрочного освобождения экс-главы Коми не было достаточных оснований. Суд оставил без внимания то, что осужденный не возместил ущерб, причиненный преступлением, а также систематически нарушал порядок отбывания наказания.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Торлопова к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Он должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его оштрафовали на 500 тысяч рублей.

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