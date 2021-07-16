Сыктывкарца будут судить за торговлю контрафактным алкоголем

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В Сыктывкаре местного жителя обвиняют в том, что он продавал контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2017-2019 годах бизнесмен закупил в одном их южных регионов страны более 200 пяти- и десятилитровых канистр со спиртом, а также более 4 тысяч бутылок водки без акцизных марок. Нелегальный алкоголь мужчина продавал на своей торговой точке. Однако его деятельность пресекли правоохранители. Свою вину сыктывкарец не признал. Уголовное дело направили в суд.

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