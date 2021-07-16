Сыктывкарскую семью будут судить за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 31-летнего местного жителя и его 25-летнюю супругу обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, во второй половине прошлого года супруги решили подзаработать и заняться наркоторговлей. Наркотики молодые люди получали от куратора в интернет-магазине. Когда злоумышленники пытались продать партию синтетических наркотиков массой 87 граммов, их задержали полицейский.

Женщина признала свою вину. Мужчина же заявил, что никакими наркотиками не торговал, а о незаконной деятельности своей жены не знал. Уголовное дело направлено в Эжвинский районный суд Сыктывкара.

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