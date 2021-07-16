Жителям Коми напомнили о тюремном сроке за распространение фейков о вакцинации от COVID-19

За распространение фейков о вакцинации от COVID-19 можно получить до трех лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

Жителям Коми напомнили о наказаниях, которые могут последовать за распространение недостоверной информации о вакцинации от коронавируса. Так, за фейки россиянам может грозить реальный тюремный срок.

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, сейчас в стране участились случаи распространения дезинформации о вакцине и ее действии. Он отметил, что такие фейки несут большую угрозу общественной безопасности.

- Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации, - цитируют его слова РИА «Новости».

Так, попавшиеся на распространении лжи физические лица могут быть привлечены к ограничению свободы до 3 лет, а вот юридические лица обязаны будут заплатить от 1,5 млн до 3 млн рублей.

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