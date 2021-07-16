В Коми мужчина с газовым баллончиком напал на полицейского

Перед судом предстанет житель Воркуты по обвинению в применении в отношении представителя власти насилия Фото: архив "КП"

Житель Воркуты отправится на скамью подсудимых за нападение на полицейского. Мужчина нанес сотруднику правоохранительных органов серьезные травмы. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе СК по Коми.

Выяснилось, что все произошло в мае этого года, когда экипаж полиции прибыл на очередной вызов в одну из квартир на Парковой улице. Обвиняемого подозревали в краже денег, для того чтобы выяснить все детали дела, полицейские попросили проследовать мужчину за ними.

- Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поначалу стал собираться, но потом передумал и с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника полиции распылил содержимое газового баллончика в область лица и шеи полицейского, - уточнили в пресс-службе СК по Коми.

Медики диагностировали у пострадавшего стража порядка химический ожог сетчатки глаз, лица и шеи.

Свою вину обвиняемый не признал и не раскаялся. Теперь ему остается дожидаться суда, который решит дальнейшую его судьбу.

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