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Общество16 июля 2021 15:45

Минсельхоз Коми напомнил об ограничениях продажи алкоголя

Источник:kp.ru
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В Коми действуют правила ограничения продажи алкоголя

В Коми действуют правила ограничения продажи алкоголя

Фото: Архив "КП"

Жителям Коми напомнили о действующих ограничениях продажи алкоголя в магазинах республики. Так, спиртное запрещено продавать с 22:00 до 8:00. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

С начала июля в Коми обнаружено 152 нарушения законодательства, уточнили в ведомстве. Штраф за административное правонарушение внушительный: от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей на юридических лиц.

Напомним, что в Коми также действует полный запрет на продажу алкоголя в определенные дни. Это 1 июня (Международный детский день), День молодежи (27 июня), а также ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за ним. Спиртное также нельзя будет купить 8 июля (День семьи, любви и верности и 1 сентября. В министерстве уточнили, что в случае, если День знаний приходится на воскресенье, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующий за ним рабочий день.

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