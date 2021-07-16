Сыктывкарский наркоман украл у мамы и бабушки 340 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 29-летнего местного жителя обвиняют в краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигурант является наркозависимым. С января по июль прошлого года мужчина приходил в гости к своей матери и просил телефон якобы для того, чтобы позвонить. На самом деле сыктывкарец переводил деньги с ее счета на свой. Всего таким образом житель столицы Коми украл 295 тысяч рублей. Почувствовав безнаказанность, аналогичным способом он обворовал свою бабушку, украв у нее с карты 45 тысяч рублей.

Злоумышленник признал свою вину, но ущерб не возместил. Иск о возмещении ущерба в суд направила бабушка молодого человека, его мать от предъявления иска отказалась. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд.

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