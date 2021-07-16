В Коми прогнозируется шквалистый ветер и ливень

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В Коми ухудшится погода завтра, 17 июля. По прогнозам регионального метеоцентра, особенно опасно будет в Инте, Усинске, Печоре и Усть-Цильме. В данных районах ожидается шквалистый ветер, порывы которого при грозе будут достигать 20 м/с.

В целом по республике в субботу ожидается теплая, но дождливая погода. Столбик термометра покажет ночью +11...+16, днем +21...+26, на юго-западе же температура воздуха прогреется до +24...+26 градусов.

- В отдельных районах прогнозируется кратковременный дождь, гроза, днем с ливнем, - заключили синоптики.

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