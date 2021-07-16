В Коми двое мужчин ворвались в салон связи: одного задержал очевидец

Фото: архив КП

В Воркуте сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые незаконно проникли в салон сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В салоне сотовой связи по улице Ленина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, росгвардейцы увидели, что там находились двое мужчин. Один из них удерживал другого, пытавшегося убежать. Стекло входной двери магазина разбили, в помещении разбросали коробки.

Очевидец рассказал, что ехал по улице Ленина и увидел, как двое мужчин разбили стеклянную входную дверь салона. Они проникли в помещение, а затем выбежали оттуда. Один злоумышленник убежал в сторону бульвара Пищевиков, а второго очевидец задержал. Вскоре росгвардейцы нашли подозреваемого. Его заметили в одном из дворов по бульвару Пищевиков. Увидев правоохранителей, злоумышленник попытался убежать и скрыться в подъезде, но его задержали. Росгвардейцы доставили мужчин 1986 и 1993 года рождения в дежурную часть полиции. По факту случившегося проводится проверка.

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