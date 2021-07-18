В Коми столкнулись «Лада» и Kia: пострадала женщина

Фото: ОГИБДД по Ухте

В субботу, 17 июля, на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар столкнулись ВАЗ-21103 и Kia Spectra, в результате чего пострадала водитель иномарки. Об этом сообщили в отделе ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.52. Водитель «Лады» 1998 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21103 со стороны поселка Югер в сторону Ухты. На 331-м километре дороги он решил развернуться, и ВАЗ столкнулся с Kia. В результате ДТП пострадала водитель иномарки 1986 года рождения. Как передает «Комиинформ», женщина получила травмы различной степени тяжести.

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