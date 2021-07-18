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Происшествия18 июля 2021 10:06

В Коми заключенного будут судить за дезорганизацию СИЗО

Злоумышленник загородил видеокамеру и напал на сотрудника
Источник:kp.ru
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Фото: прокуратура Коми

Фото: прокуратура Коми

В Воркуте осужденного обвиняемого в дезорганизации деятельности СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в апреле. В одной из камер осужденные закрыли посторонними предметами видеокамеру. Таким образом они нарушили установленный режим содержания. Узнав об этом, туда зашел сотрудник СИЗО, который собирался устранить нарушение. Однако на него напал обвиняемый и как минимум дважды ударил в область груди.

Фигурант признал свою вину и заявил, что «немного погорячился». Уголовное дело планируют направить в суд для рассмотрения по существу.

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