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В среду, 21 июля, в Сыктывкаре на сутки отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях. В восемь утра в ряде районов столицы Коми отключат холодную воду. Планируется, что ее включат через сутки, в четверг, 22 июля. Ожидается, что давление водоснабжения нормализуется к полудню. Список районов, где будут отключать в воду, можно посмотреть по ссылке. В водоканале советуют заранее запастись водой. Для тех, кто не успел этого сделать, организуют ее подвоз.

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