За сутки в Сыктывкаре 104 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 18 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 104 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 78 человек, а за все время – 46 293. В регионе зафиксировали 284 новых случая заболевания коронавирусом. За весь период пандемии в Коми заболел 51 541 человек.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 104 случая, – говорится в сообщении.

В Ухте заболели 42 человека, а в Усинске – 24. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 4289 человек. За сутки с учета сняли 45 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки зафиксировали шесть смертельных случаев среди пациентов с этой болезнью, а за весь период пандемии – 1113.

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