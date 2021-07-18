В девяти муниципалитетах Коми ожидается высокая пожароопасность

Фото: архив КП

В понедельник, 19 июля, в девяти муниципалитетах Коми ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Этот прогноз будет актуален для Прилузского, Койгородского, Сысольского, Сыктывдинского, Корткеросского и Троицко-Печорского районов, а также для Сыктывкара, Инты и Усинска. В понедельник в этих муниципалитетах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса. В связи с этим спасатели не исключают возникновения различных ЧС и происшествий. В частности, речь идет о нарушениях энергоснабжения из-за воздействия огня на ЛЭП, а также о пожарах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В шести районах Коми сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность (подробнее)