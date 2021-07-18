В Коми мужчина опрокинулся на самодельном каракате

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 18 июля, тундре под Воркутой мужчина 1981 года рождения опрокинулся на самодельном каракате. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 14.10. Мужчина ехал по тундре за рулем самодельного незарегистрированного караката. Выезжая на восьмой километр подъезда к станции пгт Мульда, он не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб грудной клетки, а также закрытый перелом ребер и руки. Мужчина попал в больницу. Кроме того, водитель должен пройти медицинское освидетельствование. Это связано с тем, что у него были признаки опьянения.

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