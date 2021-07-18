За неделю в Коми изъяли 10 охотничьих ружей

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За неделю в Коми изъяли 10 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Как рассказали в ведомстве, за неделю в регионе выявили шесть правонарушений в области оборота оружия. Правоохранители изъяли 10 единиц охотничьего оружия. В Росгвардии рассмотрели 284 заявления об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Уточняется, что все нарушения связаны с несоблюдением сроков продления разрешительных документов. В Росгвардии напомнили, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения. За нарушение сроков грозит административная ответственность.

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