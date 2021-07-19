В столице Коми открылся веревочный парк

Фото: мэрия Сыктывкара.

Кировский парк становится все привлекательнее для жителей столицы Коми и ее гостей любого возраста. Сейчас тут открылся новый веревочный парк, сообщает мэрия Сыктывкара.

По сообщению пресс-службы администрации, место для веревочного парка выбрано неслучайно. Здесь летом отдыхают и дети, и взрослые. С высоты парка открывается замечательный вид на реку. Всё безопасно: в веревочном парке используются специализированные крепления, которые не допускают возможность срыва человека с дистанции.

- Пройти маршрут веревочного комплекса можно жителям Сыктывкара с ростом от 110 сантиметров и весом до 90 килограмм, - сообщает мэрия.

Каждое утро весь маршрут парка проверяет инструктор с точки зрения безопасности. Всех гостей страхуют. При оплате билета посетители гарантируют свое здоровье как для себя, так и для других.

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Веревочный парк интересует горожан и ночью во время закрытия. Однако самостоятельно, без инструктора и надлежащей страховки, запрещено проходить дистанцию веревочного парка. Берегите себя!

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