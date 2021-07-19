Роспотребназор Коми обнаружил десять партий некачественного мяса

Фото: архив КП.

Роспотребнадзор по Коми прошерстил нашу еду. Что в итоге мы получили. В первом полугодии 2021 года специалисты обследовали 244 объекта по производству пищевых продуктов, предприятий общественного питания и торговли, сообщает управление.

В ходе проверок забраковали и сняли с реализации 10 партий мясопродуктов общим объемом 23 кг.

Исследовано 70 проб мясной продукции: из них 8 проб продукции отечественного производства не соответствовали требованиям техрегламентов.

– По санитарно-химическим показателям исследовано 30 пробы, по физико-химическим показателям – 24 проб, по паразитологическим показателям – 8 проб, по радиологическим показателям 12 проб, на содержание антибиотиков 14 проб, – сообщает управление.

Оказалось, что содержание мяса и мясопродукции проходило с нарушением условий хранения, готовая продукция продавалась без документов о безопасности, необходимой маркировки.

Также сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали неудовлетворительное сантехсостояние санбытовых и вспомогательных помещений, нарушение правил личной гигиены и соблюдения дезинфекционного режима, организацию и проведение производственного лабораторного контроля.

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