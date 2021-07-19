В Сыктывкаре госпитализировали в больницу трех детей с химическими ожогами

В Коми дети оказались на больничной койке из-за любопытства и недосмотра взрослых Фото: архив "КП"

Три ребенка попали в республиканскую клиническую больницу с химическими ожогами. Уточняется, что пострадали дети в возрасте 4 и 2 лет. Инциденты произошли еще в июне этого года, уточняет «Комиинформ».

По данным издания, несчастные случаи произошли независимо друг от друга. Так, первый инцидент случился 15 июня с двухлетней девочкой, которая приехала из Краснодара в гости к бабушке. Ребенок выпил нашатырный спирт и обжег слизистую рта. Сейчас ее здоровью уже ничего не угрожает.

Второй случай произошел через неделю с двухлетним мальчиком из поселка Краснозатонский. Он оказался в хирургическом отделении с ожогом пищевода. Ребенок выпил уксус, пока его родители не видели. Сообщается, что мальчик остался жив.

Буквально через день в больницу поступил четырехлетний сыктывкарец. Он получил химический ожог после того, как попробовал белизну. У мальчика было диагностировано сильное отравление.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением специалистов.

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