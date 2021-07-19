На трассе в Коми погибла 31-летняя пассажирка мопеда Motoland

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Усть-Куломском районе Коми накануне, 18 июля, произошла смертельная авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, на трассе разбился мопед Motoland под управлением пьяного 35-летнего мужчины. Его пассажирка скончалась на месте происшествия, а сам виновник ДТП поспешил скрыться.

Уточняется, что мопед ехал по дороге «Подъезд 1 к поселку Югыд-Яг». В какой-то момент житель Коми не справился с управлением транспорта и мопед опрокинулся. Весь удар пришелся на пассажирку, которая получила тяжелые травмы головы. Добавим, что женщина была без защитного шлема.

По данному факту начато разбирательство. Правоохранительным органам предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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