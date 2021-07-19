В Коми 3,5 тысяч семей получили выплату при рождении третьего ребенка

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В Коми за полгода почти 3,5 тысяч семей с невысокими доходами получили ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

На юге Коми выплата составляет 13 666 рублей, а на севере – 17 364. За шесть месяцев выплаты получили 3486 семей. На эти цели выделили около 330,9 миллиона рублей. Выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума. В Коми он составляет 15 368 рублей. Выплаты осуществляется до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Для того, чтобы ее получить, нужно обращаться в Центр социальной защиты или в любой МФЦ на территории Коми.

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