В Коми депутата районного совета прокуратура лишила полномочий

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В Коми депутата районного совета Сосногорска лишили полномочий. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. В ведомстве уточнили, что причиной такого решения стала утрата доверия к депутату.

Прокуратура провела проверку по факту предоставления неполных сведений о доходах. Оказалось, что депутат скрыл сведения о доходах своего несовершеннолетнего ребенка. К тому же, надзорный орган выявил нарушения и в работе Совета, который не лишил мужчину полномочий сразу же, как стало известно о сокрытии информации.

- Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о досрочном прекращении полномочий указанного депутата. Суд удовлетворил заявленные требования, - сообщили в ведомстве.

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