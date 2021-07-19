Под Сыктывкаром мотоциклист врезался в лесовоз

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 18 июля, в Сыктывдинском районе мотоциклист врезался в лесовоз. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 1:39. Мужчина 1971 года рождения ехал за рулем лесовоза Volvo по Обходу Сыктывкара. На девятом километре грузовик выехал на встречную полосу, и в него врезался мотоцикл Honda. Он двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал мотоциклист 1990 года рождения. Мужчина попал в больницу с закрытой травмой колена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки в Коми двое мотоциклистов пострадали в ДТП (подробнее)