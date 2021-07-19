В Коми обнаружен труп утонувшего 12-летнего мальчика

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В Коми спасатели подняли на поверхность тело утонувшего в Печоре 12-летнего мальчика. Ребенок погиб во время купания в реке. По предварительной версии, он провалился в яму и его унесло течением.

Как сообщает издание «Комиинформ», поиски подростка осложнялись тем, что местные жители, желая помочь водолазам, сдвинули тело погибшего: в предположенном месте утопления ребенка не оказалось. К тому же, жители Ижемского района, будучи в нетрезвом состоянии, мешали спасателям делать свою работу и провоцировали их на открытый конфликт.

В социальных сетях некоторые жители даже развернули травлю в отношении спасателей, угрожая им расправой. Однако трое водолазов не прекращали свою работу и искали мальчика практически без перерыва. Сегодня, 19 июля, стало известно, что тело было найдено в 500 метрах от места трагедии и передано родным.

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