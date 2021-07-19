В Коми приезжую оштрафовали за кражу у пенсионерки 140 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 28-летнюю жительницу Кирова признали виновной в краже 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 28 мая. Фигурантка и ее сожитель приехали в Сыктывкар для покупки автомобиля. В столице Коми женщина встретила знакомую 90-летнюю пенсионерку и решила ее обокрасть. Приезжая рассказала сыктывкарке, что может помочь получить якобы положенную ей социальную выплату.

Придя домой к знакомой, злоумышленница вытащила из диванных подушек 140 тысяч рублей. Для того, чтобы скрыть следы преступления, она оставила там настоящие 10 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей заменила двадцатью поддельными пятитысячными купюрами.

Женщина признала свою вину и возместила ущерб. Суд прекратил уголовное дело и оштрафовал на 35 тысяч рублей. При этом учитывалось, что женщина беременна и у нее на иждивении трое малолетних детей. Решение не вступило в законную силу.

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