В Сыктывкаре утонул пьяный мужчина

Фото: СУ СКР по НСО.

В воскресенье, 18 июля, в сыктывкарском Нижнем Чове утонул мужчина 1985 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла около 15.45 на реке Вычегде на несанкционированном пляже. Мужчина 1985 года рождения отдыхал в районе Речного порта. Он зашел в воду и утонул. По данным Следственного комитета, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как передает БНК, по факту случившегося сотрудники ведомства проводят проверку.

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