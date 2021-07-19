Житель Коми украл 320 метров забора

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В Инте местного жителя 1989 года рождения подозревают в краже 320 метров забора с территории производственной базы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что неизвестные украли с ее производственной базы металлический забор длиной 320 метров. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1989 года рождения. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Выяснилось, что злоумышленник проник на территорию базы, а затем спилил и вывез забор. Похищенные части забора нашли возле гаража фигуранта. Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о краже.

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