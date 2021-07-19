В Коми из окна жилого дома на крышу авто упал маленький ребёнок

Фото: pexels.com.

Маленький ребёнок упал из окна жилого дома в Инте, сообщает пресс-служба МВД по республике. Тело мальчика рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль.

Уточняется, что в день инцидента ребёнок был дома вместе с родителями и старшими братом и сестрой, однако никого из взрослых в комнате не было. Мальчик взобрался на сейф, который стоял под окном, а затем на подоконник, и облокотился о москитную сетку. В какой-то момент хлипкая конструкция не выдержала веса юного интинца и мальчик выпал с 12-метровой высоты.

Сейчас ребёнок находится в больнице, его состояние стабилизировали врачи. По данному факту начата проверка. Уточняется, что семья мальчика благополучная и на учете не состоит.

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