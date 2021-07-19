За сутки мошенники украли жителей Коми 1,8 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В течение суток мошенники украли жителей Коми 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, сыктывкарцу 1969 года рождения позвонили неизвестные и представились сотрудниками одного из финансовых учреждений. Собеседники рассказали, что некие злоумышленники пытаются оформить на мужчину кредит. Для того, чтобы избежать этого, «косультанты» посоветовали ему проделать ряд манипуляций. Злоумышленники получили доступ к личному кабинету сыктывкарца и украли со счета.

Другого жителя столицы Коми, 1976 года рождения убедили взять кредит и перевести на пять абонентских номеров телефонов 600 тысяч рублей. Кроме того, сыктывкарка,1971 года рождения, перевела злоумышленникам 120 тысяч, жительница Сыктывдинского района 1972 года рождения – 100 тысяч, и воркутинка 1984 года рождения - 553 тысяч.

Жительнице Корткеросского района 1989 года рождения сообщили о том, что кто-то пытается списать с ее карты деньги. Мошенники получили реквизиты и украли 101 190 рублей. Кроме того, аферисты попытались списать еще более 227 тысяч рублей, однако банк счел операцию подозрительной и заблокировал ее. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и краже с банковского счета.

Жителю Усинска, 1976 года предложили увеличить лимит по кредитной карте. Они попросили озвучить секретные данные его карты и код из СМС-сообщения от банка, а затем похитили с его счета более 15 600 рублей. Правоохранители проводят проверку.

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