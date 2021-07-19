В Коми могут открыть дополнительные внутренние и внешние авиарейсы

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Российская авиакомпания «РусЛайн» готова открыть внутренние и внешние рейсы в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства экономики.

Основной самолет перевозчика – Bombardier CRJ, рассчитанный на 50 пассажирских мест. Авиакомпания уже работает в Коми. В частности, она обслуживает рейсы Сыктывкар – Нарьян-Мар и Сыктывкар – Краснодар. Представители авиакомпании предложили властям республики программы сотрудничества на 2, 3 и 5 лет. Они подразумевают запуск доступных внутренних рейсов по Коми. Речь, в частности, идет о самолетах в Воркуту и Ухту. Кроме того, Сыктывкар планируют связать авиасообщением с Екатеринбургом, Калининградом, Краснодаром и Геленджиком.

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