Татьяна Голикова станет куратором Коми

Фото: архив КП.

Вице-премьер Татьяна Голикова назначена куратором СЗФО, куда входит и Коми. Такое поручение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Предполагается, что Голикова, как и ее коллеги, будут участвовать в создании единой экономической политики в субъектах России для достижения национальных целей.

По данным РБК, Татьяна Голикова была назначена на эту должность из-за сосредоточения производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также крупных вузов в Северно-Западном федеральном округе.

Напомним, непосредственная работа Голиковой в правительстве заключается в решении вопросов по соцполитике.

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